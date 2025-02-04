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Лавров обвинил Запад в попытке отстранить Россию от Сирии

Лавров: Запад хочет отстранить Россию, Китай и Иран от Сирии
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Сергей Савостьянов/РИА Новости

Запад хочет отстранить Россию, Китай и Иран от Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на конференции дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА Новости.

По его словам, попытки Запада отстранить эти страны от процесса внешнего сопровождения урегулирования в Сирии вряд ли продиктованы добрыми намерениями, речь идет о намерении оттеснить своих конкурентов на второстепенные позиции.

8 декабря командование «Свободной сирийской армии», поддерживаемой США и Турцией, объявило, что правление Башара Асада «закончилось». В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже источник ТАСС в Кремле сообщил, что Асад вместе с членами семьи приехал в Москву, Россия предоставила им убежище «из соображений гуманитарного характера».

Ранее в Кремле оценили возможность сохранения российских баз в Сирии.

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