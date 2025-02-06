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В МИД России отреагировали на лишение аккредитации дипломата в Лондоне

Захарова: Москва даст ответ на лишение аккредитации дипломата РФ в Лондоне
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Москва даст ответ на лишение аккредитации российского дипломата в Лондоне. Об этом заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.

6 февраля сообщалось, что МИД Великобритании вызвал посла РФ, чтобы сообщить о лишении российского дипломата аккредитации. Захарова ответила на вопрос о реакции Москвы на данные действия.

«Будет дан ответ», — заявила она в ответ на соответствующий вопрос.

6 февраля Мария Захарова выступила на брифинге, сделав несколько заявлений. Она сказала, что заморозка российско-украинского конфликта или временное перемирие неприемлемы, поскольку это может быть использовано Западом для укрепления военного потенциала Украины.

Она также оценила роль США в урегулировании конфликта на Украине. Эта роль будет зависеть от конкретных действий и от планов новой администрации, воплощенных в этих самых действиях.

Ранее в МИД РФ высказались о ситуации вокруг Русского дома в Азербайджане.

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