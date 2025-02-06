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Посол России прокомментировал соглашение между Финляндией и США

Посол Кузнецов: ключевые военные решения за Финляндию будут принимать США и НАТО
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Sergei Grits/AP

Ключевые военные решения за Финляндию будут принимать Вашингтон и Брюссель. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол России в Финляндии Павел Кузнецов.

Таким образом он прокомментировал соглашение об оборонном сотрудничестве между Финляндией и США, оно вступило в силу осенью 2024 года.

«Очевидно, что ключевые решения, касающиеся военной деятельности страны, теперь явно будут приниматься не в Хельсинки, а в Брюсселе и Вашингтоне. Будем исходить из этого в нашем военно-политическом планировании», — сказал он.

Кузнецов в ходе интервью отмечал, что НАТО планирует уже в ближайшие месяцы разместить военный контингент и структуры альянса на территории Финляндии. Дипломат отметил, что финское руководство среди прочего работает и над планами по складированию вооружений и военной техники НАТО на территории страны.

Известно, что финская сторона в 2026 году получит от НАТО истребители F-35. Они могут нести ядерное оружие, отметил Кузнецов.

Ранее посол России в Финляндии назвал запрет покупки земель россиянами военным психозом.

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