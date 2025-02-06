Российский посол заявил, что поставляемые Финляндии истребители могут нести ЯО

Истребители F-35, которые Финляндия получит в 2026 году, могут нести ядерное оружие (ЯО). Об этом в интервью РИА Новости заявил посол России в Финляндии Павел Кузнецов.

«Нельзя забывать, что с технической точки зрения истребители F-35 способны нести и ядерное оружие. Каких-либо подтверждений тому, что предназначенные для финских ВВС самолеты будут оснащены под «ядерную опцию», в настоящее время, впрочем, не имеется», — заявил собеседник агентства.

Кузнецов добавил, что шаги подобного рода потребовали бы принятия серьезных политических решений как на уровне официального Хельсинки, так и руководства Североатлантического альянса. Дипломат отметил, что российская сторона не может упускать из вида этот аспект, когда отслеживаются планы развития ВВС Финляндии.

Финляндия в 2021 году договорилась о закупке 64 многоцелевых истребителей пятого поколения F-35 производства американского концерна Lockheed Martin. Ожидается, что первые самолеты должны прибыть на базу Лапландского авиакрыла в Рованиеми к концу 2026 года.

Кузнецов в ходе интервью рассказал, что НАТО планирует уже в ближайшие месяцы разместить военный контингент и структуры альянса на территории Финляндии. Дипломат отметил, что финское руководство среди прочего работает и над планами по складированию вооружений и военной техники НАТО на территории страны.

30 января профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в соцсети Х написал, что страны Скандинавии и Финляндия создают условия для переброски американских военных на границу с Россией, тем самым подготавливая почву к «Северной войне 2.0» между Москвой и НАТО. Эксперт пояснил, что Скандинавия сдает свой суверенитет США и регион «превратится в линию фронта».

Ранее посол России в Финляндии назвал запрет покупки земель россиянами военным психозом.