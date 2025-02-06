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Эксперт напомнил Трампу, что Зеленский не представляет волю украинцев

Макгрегор призвал Трампа понять, что Зеленский не представляет волю украинцев
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Jose Luis Magana/AP

Президент Украины Владимир Зеленский не представляет волю украинского народа. Об этом написал в соцсети X отставной полковник, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Будем надеяться, что [президент США] Трамп это поймет», — заявил Макгрегор.

Эксперт также назвал Зеленского «марионеткой» Вашингтона.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.

Недавно в Службе внешней разведки России заявили, что НАТО рассчитывает избавиться от Зеленского. По расчетам альянса, выборы президента на Украине могли бы состояться не позднее осени 2025 года, утверждали в СВР.

В свою очередь Зеленский заявил, что выборы на Украине состоятся только после завершения горячей фазы конфликта и отмены военного положения в стране. Он при этом подчеркнул, что прекращение военного положения сейчас опасно для Украины.

Ранее политолог объяснил, почему Зеленскому придется провести президентские выборы на Украине.

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