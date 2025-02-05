Вашингтон будет принуждать украинского лидера Владимира Зеленского провести президентские выборы до конца 2025 года, однако, если диалог зайдет в тупик, у США есть возможность отстранить действующую киевскую верхушку от власти. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал политолог Владимир Корнилов.

Эксперт обратил внимание, что указ Зеленского о запрете переговоров с Москвой не может отменить никто кроме легитимного президента Украины. Таких полномочий, по его словам, нет даже у Верховной рады, поскольку это указ, а не закон.

«Москва дала Вашингтону шанс понять эту ситуацию, и там, судя по всему, услышали российскую сторону. В Штатах согласны, и будут принуждать Зеленского к избирательной кампании», — сказал Корнилов.

Он добавил, что если Зеленский будет противиться проведению выборов, США могут принять радикальные меры, вплоть до его физического устранения.

5 февраля экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что американцы «додавят» Киев и принудят власти провести выборы на Украине осенью 2025 года.

До этого Зеленский говорил, что выборы на Украине состоятся после завершения горячей фазы конфликта и отмены военного положения в стране.

По словам украинского лидера, он «всегда был сторонником выборов», однако во время вооруженного конфликта избирательный процесс «требует конституционных изменений и серьезных правовых доработок».

Ранее в Госдуме назвали возможные сроки конкретизации мирных инициатив по Украине.