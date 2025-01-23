В Совфеде прокомментировали планы ФРГ ограничить дипломатам РФ доступ в Евросоюз

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал инициативу ФРГ об ограничении доступа в Европейский союз российским дипломатам. По мнению сенатора, инициатива Берлина вряд ли будет одобрена всеми странами регионального объединения.

Однако, по его словам, если такое все-таки произойдет, Москва будет вынуждена принять ответные меры.

«[Глава МИД Германии] Анналена Бербок отличается безграмотностью и недальновидностью. Так что неудивительно, что именно возглавляемое ею ведомство разработало предложение ограничить передвижение российских дипломатов в Европе», — отметил Джабаров.

Он добавил, что несмотря на все ограничения, рано или поздно Европа задумается о восстановлении отношений с Россией.

Накануне газета Politico сообщила, что немецкие власти предложили Евросоюзу ограничить российским дипломатам доступ в страны — члены регионального содружества из-за «гибридных угроз».

По информации журналистов, Берлин хочет сократить время аккредитации и ограничить свободу передвижения владельцев российских дипломатических паспортов. Также немецкое руководство намерено ввести санкции против кораблей, которые оно считает причастными к транспортировке энергоресурсов из РФ.

Ранее немецкие общественники выступили против размещения ракет США в Германии.