МИД Британии пообещал ответить на высылку сотрудника посольства из России

Министерство иностранных дел Великобритании отреагировало на лишение аккредитации сотрудника посольства в России Эдвара Прайора, назвав обвинения со стороны Москвы «злонамеренными и безосновательными». Об этом пишет Sky News со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства.

«Это не первый случай, когда Россия выдвигает злонамеренные и необоснованные обвинения против наших сотрудников. Мы ответим в надлежащее время», — сообщил представитель МИД.

26 ноября посол Великобритании в Москве Найджел Кейси был вызван в Министерство иностранных дел России в связи с деятельностью сотрудника миссии, подозреваемого в шпионаже.

По данным ФСБ, второй секретарь политического отдела посольства Великобритании в Москве Уилкс Эдвард Прайор при получении разрешения на въезд в Россию указал ложные данные, тем самым нарушив российское законодательство. Кроме того, с его стороны были выявлены признаки проведения разведывательно-подрывной работы. Прайора обязали покинуть страну в течение двух недель.

Ранее Маск назвал Британию «полицейским государством».