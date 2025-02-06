Келлог заявил, что в урегулировании на Украине нужно учитывать мнение всех сторон конфликта

План по урегулированию конфликта на Украине должен учитывать мнения всех сторон. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.

«Когда вы разрабатываете планы по прекращению этой бойни, вы должны убедиться, что учитывается мнение всех сторон. Как только мы сможем провести эти обсуждения лицом к лицу, тогда мы сможем поработать и над уступками», — сказал он.

Накануне Келлог сообщил, что примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля. Как ожидается, там состоится обсуждение целей Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

5 февраля американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху заявил, что ведет переговоры с Москвой и Киевом о способах завершения конфликта. Он назвал диалог «хорошим и конструктивным». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне отмечал, что контакты РФ с американской стороной «интенсифицировались».

Ранее Келлог оценил шанс Украины вернуть ядерное оружие «между мизерным и нулевым».