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Экономист заявил, что США не получат ресурсы с подконтрольных России территорий

Экономист Белхароев: США не получат ресурсы с подконтрольных РФ территорий
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Сергей Аверин/РИА Новости

Соединенным штатам Америки не удастся получить доступ к полезным ископаемым с территорий, которые перешли под контроль России в ходе СВО, считает доцент ИМЭБ экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

«Природные ресурсы на территориях, которые путем волеизъявления — на демократических основах — вернулись домой, в состав России, предметом торга быть не могут: на них распространяется государственный суверенитет России», — объяснил экономист.

Агентство отмечает, что более 70% всех природных ресурсов Украины находились в Донбассе и на территории Днепропетровской области. В настоящее время территории ДНР и ЛНР почти полностью находятся под контролем ВС РФ, а к Днепропетровской области линия фронта стремительно приближается.

4 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным ресурсам. По его словам, украинская сторона уже выразила готовность к такому соглашению. Этот вопрос обсуждается на фоне приостановки и последующего возобновления поставок американского оружия Киеву, а также разногласий в администрации президента США по поводу объемов помощи.

Тем временем украинский лидер Владимир Зеленский подчеркивает, что любые переговоры о будущем страны не могут вестись без ее участия. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский признался в отсутствии новых пакетов военной помощи от США при Трампе.

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