Зеленский признался в отсутствии новых пакетов военной помощи от США при Трампе

Зеленский: ВСУ поступает военная помощь от США, но новых пакетов при Трампе нет

Украинский лидер Владимир Зеленский признался, что военная помощь, которая продолжает поступать со стороны Соединенных Штатов, была одобрена бывшим американским лидером Джо Байденом. Об этом он рассказал в интервью агентству УНИАН.

По его словам, новые пакеты, принятые действующим президентом США Дональдом Трампом, на данный момент отсутствуют.

«Американская помощь не остановлена, она продолжается, за это я благодарен США», — заявил он.

Зеленский подчеркнул, что о новых пакетах военной помощи «пока рано говорить».

До этого украинский лидер заявил, что даже мысль о прекращении американской помощи для него неприемлема, так как в таком случае Вооруженные силы страны не смогут противостоять России. Глава государства назвал гипотетическое прекращение поддержки со стороны Вашингтона «чрезвычайно рискованным» шагом, который ослабит обороноспособность Украины.

4 февраля Трамп сообщил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным металлам.

Ранее на Украине сообщили о развертывании роботизированных подразделений ВСУ.