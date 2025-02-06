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Зеленский признался в отсутствии новых пакетов военной помощи от США при Трампе

Зеленский: ВСУ поступает военная помощь от США, но новых пакетов при Трампе нет
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Kevin Lamarque/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский признался, что военная помощь, которая продолжает поступать со стороны Соединенных Штатов, была одобрена бывшим американским лидером Джо Байденом. Об этом он рассказал в интервью агентству УНИАН.

По его словам, новые пакеты, принятые действующим президентом США Дональдом Трампом, на данный момент отсутствуют.

«Американская помощь не остановлена, она продолжается, за это я благодарен США», — заявил он.

Зеленский подчеркнул, что о новых пакетах военной помощи «пока рано говорить».

До этого украинский лидер заявил, что даже мысль о прекращении американской помощи для него неприемлема, так как в таком случае Вооруженные силы страны не смогут противостоять России. Глава государства назвал гипотетическое прекращение поддержки со стороны Вашингтона «чрезвычайно рискованным» шагом, который ослабит обороноспособность Украины.

4 февраля Трамп сообщил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным металлам.

Ранее на Украине сообщили о развертывании роботизированных подразделений ВСУ.

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