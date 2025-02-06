В ОНН прокомментировали желание США и Израиля выйти из Совета по правам человека

РИА Новости: Израиль и США не направляли в ООН никаких уведомлений о своем статусе

Израиль и США не направляли в Совет ООН по правам человека никаких уведомлений о своем статусе в организации. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь СПЧ ООН Паскаль Сим.

«Однако мы видели решение, опубликованное на сайте Белого дома, а также публикацию министра иностранных дел Израиля», — сказал представитель ООН.

5 февраля министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что еврейское государство вслед за США решило выйти из Совета ООН по правам человека. Министр обвинил СПЧ ООН в том, что Совет «традиционно защищает нарушителей прав человека, позволяя им скрываться от критики», и «постоянно демонизирует единственную демократию на Ближнем Востоке — Израиль».

В прошлом месяце Дональд Трамп подписал указ о выходе Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Он подписал указ о выходе страны из ВОЗ второй раз. В 2020 году президент США посчитал, что организация неверно действовала во время пандемии коронавируса.

Ранее в ООН объяснили, почему Израиль не может выйти из Совета по правам человека.