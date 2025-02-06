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Команда Маска проверит систему медстрахования США на мошенничество

Bloomberg: DOGE Маска получил доступ к системам страхования Medicare и Medicaid
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Amanda Perobelli/Reuters

Специалисты департамента эффективности госуправления США (DOGE), который возглавляет миллиардер Илон Маск, получили доступ к платежным и контрактным системам национальных программ медицинского страхования Medicare и Medicaid (CMS). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

«Команда Илона Маска в департаменте эффективности госуправления работает на площадке центров Medicare и Medicaid Services, чтобы выявить примеры предполагаемого мошенничества или нецелевого расходования средств», — говорится в сообщении.

Кроме того, сотрудники DOGE занимаются отменой контрактов, связанных с программами разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), как в программах медстрахования, так и в министерстве здравоохранения и социальных служб США.

До этого стало известно, что министерство финансов США на фоне иска, поданного профсоюзами, отказалось предоставить сотрудникам DOGE доступ к федеральной платежной системе. 5 февраля около здания министерства финансов страны состоялась акция, участники которой требовали остановить «переворот Маска». В частности, они выступили против предоставления DOGE доступа к казначейству.

Ранее стало известно о расколе в окружении Трампа из-за Маска.

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