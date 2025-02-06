Стало известно о расколе в окружении Трампа из-за Маска

Предприниматель Илон Маск, возглавляющий департамент эффективности государственного управления (DOGE), своими действиями вызывает раскол в окружении президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил журнал Wired, сославшись на неназванных соратников американского лидера.

В материале отмечается, что с момента официального вступления Трампа в должность прошло всего две с половиной недели. При этом в Белом доме уже возникли проблемы.

«На фоне захвата правительства США принадлежащим Маску департаментом [в окружении главы государства] начался раскол», — говорится в статье.

Один из источников издания подчеркнул, что деятельность предпринимателя в первую очередь раздражает соратников Трампа, а не его самого.

По словам другого источника, руководитель DOGE ведет себя крайне самоуверенно. Из-за этого в будущем между приближенными к президенту США людьми может произойти «столкновение», предупредил он.

5 февраля телеканал NBC News сообщил, что сотрудникам американской администрации неоднократно приходилось напоминать Маску, что у его власти есть пределы. В частности, предпринимателя предупреждали о необходимости отчитываться перед главой аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс.

Ранее аналитики выяснили, как американцы относятся к присутствию Маска в Белом доме.