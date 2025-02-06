Минфин США отказался предоставить департаменту Маска доступ к платежной системе

Министерство финансов США на фоне иска, поданного профсоюзами, отказалось предоставить сотрудникам департамента эффективности государственного управления (DOGE) доступ к федеральной платежной системе. Об этом свидетельствует постановление суда, обнародованное телеканалом NBC.

«Ответчики не будут предоставлять доступ к любым сведениям о платежах или платежных системах, хранящимся фискальной службой или в фискальной службе», — говорится в документе.

При этом в тексте уточняется, что два особых служащих Минфина США все же сохранят право получать чувствительную информацию о работниках и компаниях. Речь идет о Томе Краузе и Марко Элесе, которым будет доступен только «просмотр» соответствующих сведений.

Как отмечается в постановлении, решение будет действовать до судебного разбирательства.

После инаугурации президента США Дональда Трампа, состоявшейся 20 января 2025 года, департамент эффективности государственного управления возглавил предприниматель Илон Маск. Впоследствии сотрудники Квиннипэкского университета провели опрос и выяснили, что больше половины американских граждан — 53% — недовольны присутствием бизнесмена в Белом доме.

5 февраля около здания министерства финансов страны состоялась акция, участники которой требовали остановить «переворот Маска». В частности, они выступили против предоставления DOGE доступа к казначейству.

Ранее Маск назвал себя «технической поддержкой Белого дома».