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Гейтс обсудил с Трампом будущее USAID

NBC: Гейтс обсудил с Трампом будущее USAID
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Jason Lee/Reuters

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс встретился с президентом Дональдом Трампом в Белом доме для обсуждения работы Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом он рассказал в интервью телеканалу NBC.

Встреча прошла в среду, 5 февраля. Гейтс рассказал, что он призвал Трампа продолжить выделять зарубежную помощь через USAID.

Также Гейтс заявил, что пока не встречался с Илоном Маском, который является инициатором закрытия агентства.

В начале февраля стало известно, что в Вашингтоне со здания штаб-квартиры агентства США по международному развитию (USAID) сняли вывески.

Американский предприниматель Илон Маск назвал «комком червей» агентство по международному развитию США. Он добавил, что в USAID ничего не осталось и от него нужно избавиться.

Незадолго до этого Маск резко раскритиковал USAID, назвав агентство «преступной организацией», которой не должно существовать. Кроме того, он охарактеризовал USAID как «гнездо радикальных левых марксистов, испытывающих ненависть к Америке». 2 февраля сообщалось, что сайт USAID и его страница в социальной сети Х перестали работать.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал обещание Маска закрыть агентство USAID.

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