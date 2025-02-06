Песков отказался комментировать данные о контактах с США

Песков заявил, что ему нечего сказать о контактах с США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами отказался комментировать данные о контактах с США.

«Мне нечего добавить к тому, что я сказал вчера», — заключил Песков.

Он признавал, что в последнее время интенсивность взаимодействия России и США по линии отдельных ведомств возросла. Однако никаких-либо деталей он отказался раскрывать.

5 февраля американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху заявил, что ведет переговоры с Москвой и Киевом о способах завершения конфликта. Он назвал диалог «хорошим и конструктивным».

При этом Трамп не сообщил, с кем именно его команда имела контакты, и прямо не ответил на вопрос, за какой страной останутся взятые под контроль РФ бывшие территории Украины.

В то же время Песков назвал пустыми словами заявление украинского лидера Владимира Зеленского о готовности к переговорам с президентом РФ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ назвали условие, при котором возможна нормализация отношений с США.