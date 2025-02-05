США должны совершить первый шаг для нормализации отношений с Россией, и Москва открыта к диалогу в режиме «жесткого торга». Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В своем заявлении замминистра отметил, что Россия смогла «выстоять и вернуть себе законное место» в мировой геополитике, расстроив тем самым планы администрации экс-президента США Джо Байдена о поражении РФ.

«На фоне провала этого курса и смены администрации первый шаг к нормализации двусторонних отношений, имея в виду переговоры на основе принципов взаимного уважения и равноправия, должны сделать США», — указал Рябков.

Замминистра добавил, что российская сторона готова проводить диалог в режиме «жесткого торга с учетом реалий на земле». Также Рябков указал, что в ходе переговоров должны быть учтены российские национальные интересы, предопределенные историей и географией.

Рябков подчеркнул, что призывы «скорее бросаться в объятия новой администрации США» контрпродуктивны. По мнению замглавы МИД РФ, они исходят из ложного посыла о необходимости любой ценой договориться с новой администрацией США.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в последнее время интенсивность взаимодействия России и США по линии отдельных ведомств возросла. Однако официальный представитель Кремля указал, что раскрыть какие-либо детали этих контактов он не может.

В свою очередь, премьер Венгрии Виктор Орбан в беседе с немецким изданием Neue Zürcher Zeitung заявил, что политика администрации Байдена по нанесению России стратегического поражения посредством Украины оказалась провальной.

Ранее в Кремле высказались о формировании многополярного мира.