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В Госдуме высказались об обвинениях Бербок в адрес России: «дура дурой»

Депутат Чепа резко высказался в адрес Бербок после обвинений России в диверсиях
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Tobias Hase/Global Look Press

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя очередные обвинения главы МИД ФРГ Анналены Бербок в адрес России, назвал ее позором для Германии. Его слова приводит News.ru.

«Дура дурой. Вот такие заявления делает министр иностранных дел. Я единственное, что могу сказать, это позор, позор для Германии, позор для Европы. Если такие лидеры у нас сегодня решают судьбы своего народа, значит, я думаю, что избирателям в Германии надо глубоко задуматься о предстоящих выборах, кто сегодня правит их страной» — заявил Чепа.

Он назвал высказывания Бербок «позором и идиотизмом». Поведение главы внешнеполитического ведомства Германии говорит о том, что она полностью провалилась в своей работе, считает депутат.

Накануне Der Spiegel написал, что Россия якобы стоит за серией диверсий по всей территории Германии. В материале сообщается, что в конце декабря 2024 года злоумышленники заливали выхлопные трубы автомобилей монтажной пеной и расклеивали фотографии вице-канцлера ФРГ от партии Зеленых Роберта Хабека. Журнал утверждает, что выглядевшее «как работа радикальных климатических активистов, на самом деле является работой российской агентуры».

После этого Бербок заявила, что Кремль использует различные методы, чтобы попытаться дестабилизировать европейские демократии и дискредитировать непопулярные партии.

Ранее в Германии оценили обвинения Бербок в адрес России из-за диверсий с монтажной пеной.

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