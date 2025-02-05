В офисе ФАО в Москве опровергли финансирование со стороны USAID

Директор Кобяков: офис ФАО в Москве ни на цент не финансировался USAID

Столичный офис Продовольственной и сельскохозяйственной программы ООН (ФАО) «ни на цент» не финансировался Агентством США по международному развитию (USAID). Об этом заявил директор Отделения ФАО для связи с Российской Федерацией Олег Кобяков, передает РИА Новости.

«Я вас уверяю, что в бюджете нашего офиса нет ни одного американского цента, поступившего по каналам Американского агентства содействию развития», — заявил он.

По словам Кобякова, американская сторона является крупнейшим донором ООН, и на данный момент ведутся переговоры между властями США и руководством организаций в структуре ООН.

До этого председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что российское законодательство защищает страну от деятельности деструктивных организаций, подобных USAID. По его словам, деятельность подобных организаций будет признаваться нежелательной на территории страны.

3 февраля штаб-квартиру агентства в Вашингтоне закрыли по решению администрации президента США Дональда Трампа.

Ранее Маск назвал «комком червей» Агентство по международному развитию США.