Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач раскрыл, почему Зеленский делал противоречивые заявления в интервью Моргану

Врач Хасьминский: на Зеленского давят со всех сторон
close
Lex Fridman/YouTube

Руководитель Центра кризисной психологии Михаил Хасьминский в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал противоречивые заявления украинского лидера Владимира Зеленского в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, согласно которым, Украине нужно ядерное оружие и вступление в НАТО, и в то же время Киев готов на переговоры с Москвой.

По мнению эксперта, патологией поведение Зеленского назвать нельзя.

«Зеленский не самостоятельная фигура, на которую давят со всех сторон какие-то силы, и он вынужден этим силам поддаваться. Сначала он пытается угодить одной силе, потом — другой, но это совершенно естественно для человека в его положении», — пояснил Хасьминский.

Он добавил, что в состоянии глубокого стресса вкупе с зависимостями человек становится легко управляемым.

4 февраля Зеленский в интервью Моргану заявил, что если Соединенные Штаты не хотят видеть республику в НАТО, то могут передать Киеву ядерное оружие в качестве гарантии безопасности. В тоже время он сообщил, что готов к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным.

В Кремле при этом считают пустыми слова Зеленского о готовности к личной встрече с российским лидером.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами