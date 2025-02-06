Врач раскрыл, почему Зеленский делал противоречивые заявления в интервью Моргану

Руководитель Центра кризисной психологии Михаил Хасьминский в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал противоречивые заявления украинского лидера Владимира Зеленского в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, согласно которым, Украине нужно ядерное оружие и вступление в НАТО, и в то же время Киев готов на переговоры с Москвой.

По мнению эксперта, патологией поведение Зеленского назвать нельзя.

«Зеленский не самостоятельная фигура, на которую давят со всех сторон какие-то силы, и он вынужден этим силам поддаваться. Сначала он пытается угодить одной силе, потом — другой, но это совершенно естественно для человека в его положении», — пояснил Хасьминский.

Он добавил, что в состоянии глубокого стресса вкупе с зависимостями человек становится легко управляемым.

4 февраля Зеленский в интервью Моргану заявил, что если Соединенные Штаты не хотят видеть республику в НАТО, то могут передать Киеву ядерное оружие в качестве гарантии безопасности. В тоже время он сообщил, что готов к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным.

В Кремле при этом считают пустыми слова Зеленского о готовности к личной встрече с российским лидером.