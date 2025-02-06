Генерал Делавард: конфликт на Украине закончится в 2025 году на условиях России

Конфликт на Украине должен завершиться в 2025 году на условиях России, поскольку она обладает однозначным преимуществом над Киевом. Об этом заявил французский генерал, кавалер ордена Почетного легиона Доминик Делавард в беседе с изданием Stratpol.

По его словам, на руках России сегодня «все карты» и достаточно аргументов, чтобы обеспечить собственную безопасность. Военный также напомнил слова российского лидера Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова о недопустимости повторения Минских соглашений.

Делавард отверг временное прекращение огня и заявил, что в 2025 году случится мир на условиях России. Он полагает, что Украина будет вынуждена принять условия того, «кто войну выиграл, как это было во всех войнах». Подписанный документ закрепит за Москвой новые территории и обеспечит невступление Киева в НАТО, указал генерал.

«Я думаю, США просто приостановят помощь Украине, либо значительно ее сократят. Несмотря на всю ту помощь, которая была оказана Киеву, Украина слабеет. Фронт рушится, а Россия продвигается все глубже и быстрее. Украинские солдаты устали, в армии массовое дезертирство. Население Америки ждет от Трампа, что он достигнет мира и займется внутренними американскими проблемами, которых очень много», — подчеркнул Делавард.

До этого директор Научного центра Белфер по международным делам при Гарвардской школе Кеннеди, политолог Грэм Эллисон заявил, что президент США Дональд Трамп урегулирует конфликт на Украине в ближайшие полгода.

Ранее Меркель призвала не допустить победы России на Украине.