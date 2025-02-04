На Западе назвали срок завершения конфликта на Украине

Директор Научного центра Белфер по международным делам при Гарвардской школе Кеннеди, политолог Грэм Эллисон заявил, что президент США Дональд Трамп урегулирует конфликт на Украине в ближайшие полгода. Его слова приводит Der Spiegel.

Эксперт считает, что Трамп добьется прекращения огня при поддержке КНР, поскольку он уже продемонстрировал, что уважает председателя Си Цзиньпина и надеется на его помощь в этом вопросе. По его словам, на фоне телефонных разговоров Трампа с Си, а председателя Китая с российским лидером Владимиром Путиным «паззл начинает складываться в единую картину».

«Окончание войны на поле боя в форме прекращения огня и, возможно, даже формального прекращения огня. США и Китай скажут сторонам конфликта: «Хватит». Бои завершатся примерно на нынешней линии фронта, возможно с небольшими смещениями. Работая вместе над этим решением, стороны могут надеяться, что это не будет просто краткосрочными мерами», — заявил Эллисон.

Профессор также указал, что Владимиру Зеленскому придется пойти на сделку, поскольку у него нет иного выбора. Трамп уже дал понять президенту Украины Зеленскому, что он хочет, чтобы конфликт закончился немедленно, указал он.

До этого первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что звучащие заявления о необходимости завершения конфликта на Украине указывают на позитивную динамику к его разрешению.

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