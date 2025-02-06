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Российский посол заявил, что западные страны пытаются спровоцировать Иран

Посол РФ в Тегеране Дедов: Запад старается спровоцировать Иран на жесткие шаги
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Западные страны пытаются спровоцировать Иран. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявил посол РФ в Иране Алексей Дедов.

По его словам, заявления иранской стороны о возможном выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) нужно рассматривать как ответ на угрозы Запада. Посол подчеркнул, что Тегеран «самым пунктуальным образом» выполняет ДНЯО и нет каких-либо подтверждений того, что Иран намерен создать ядерное оружие.

«Запад же <...> старается спровоцировать Иран на какие-то жесткие шаги, но мы надеемся, что Иран на подобного рода провокации не поддастся», — заявил Дедов.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал указ американского лидера Дональда Трампа о применении «максимального» давления на Иран. По его словам, российская сторона продолжит развивать сотрудничество с Ираном в различных областях.

Соответствующий указ Трамп подписал 4 февраля. Комментируя свое решение, он выразил надежду, что американским властям не придется часто прибегать к этому инструменту.

Ранее Трамп отказался разносить Иран в «пух и прах».

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