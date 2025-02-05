Песков оценил указ Трампа о давлении на Иран

Песков заявил, что РФ продолжит сотрудничество с Тегераном после указа Трампа

Российская сторона продолжит развивать сотрудничество с Ираном в различных областях. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Мы намерены продолжать наши тесные отношения с Ираном. Иран — это наш партнер», — заявил он.

Таким образом Песков прокомментировал указ американского лидера Дональда Трампа о применении «максимального» давления на Иран.

Соответствующий указ Трамп подписал 4 февраля. Комментируя свое решение, он выразил надежду, что американским властям не придется часто прибегать к этому инструменту.

После этого министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи заявил, что новая попытка Трампа оказать на Иран «максимальное давление» обернется провалом, как и во время его первого срока на посту главы государства.

По его словам, у американского лидера нет никаких оснований, чтобы беспокоиться о получении Тегераном ядерного оружия. Он подчеркнул, что его страна остается привержена Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Ранее журналисты узнали, что Трамп может разрешить Израилю бить по ядерным объектам в Иране.