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Трамп отказался разносить Иран в «пух и прах»

Трамп: сообщения о планах Израиля и США разнести Иран в пух и прах преувеличены
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Chris Pizzello/AP

Информация о том, что Соединенные Штаты совместно с Израилем намерены «разнести в пух и прах» Иран, сильно преувеличена. Об этом Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.

Трамп заверил, что хочет видеть Иран «великой и успешной страной», однако без ядерного оружия.

«Сообщения о том, что Соединенные Штаты, действуя совместно с Израилем, собираются разнести Иран в пух и прах, сильно преувеличены. Я бы предпочел заключение проверенного мирного ядерного соглашения, которое позволит Ирану мирно развиваться и процветать», — написал он.

Президент США также заявил о готовности работать над соответствующим соглашением, чтобы «устроить большой ближневосточный праздник» после его подписания.

4 февраля президент США подписал указ о восстановлении максимального давления на Иран. Комментируя свое решение, Трамп выразил надежду, что американским властям не придется часто прибегать к этому инструменту. После этого министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи заявил, что новая попытка Трампа оказать на Иран «максимальное давление» обернется провалом, как и во время его первого срока на посту главы государства.

Ранее на Западе предостерегли Трампа от одного действия на Украине.

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