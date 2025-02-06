В США предупредили о риске утечки информации из-за одного письма ЦРУ

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США направило в отдел кадров правительства страны незасекреченное письмо, в котором содержатся имена всех нанятых за последние два года сотрудников. Об этом сообщил телеканал NBC, сославшись на неназванного американского чиновника.

По информации журналистов, документ был отправлен в рамках исполнения указа главы государства Дональда Трампа об уменьшении численности федеральных чиновников.

Как рассказал источник, в письме содержались имена не только нанятых работников, но и людей на испытательном сроке. При этом остается неизвестным, сколько именно человек были упомянуты в тексте.

Неназванный американский чиновник уточнил, что отдел кадров правительства США не имеет засекреченной сети для передачи данных. В связи с этим ЦРУ пришлось направить документ в открытом виде.

Также в публикации приводятся слова бывшего высокопоставленного сотрудника службы разведки, пожелавшего остаться анонимным. Эксперт предупредил, что из-за этого инцидента у иностранных специальных служб появилась возможность идентифицировать часть работников ЦРУ. Они смогут сделать это, если сопоставят имена из письма с иными базами данных, пояснил специалист.

В конце января портал Axios сообщил, что чиновникам федерального правительства США пообещали предоставить компенсации в размере заработной платы за восемь месяцев, если они уволятся по собственному желанию. Позже руководство ЦРУ предложило всем своим сотрудникам покинуть занимаемые должности, чтобы получить соответствующие выплаты.

Ранее американский лидер пригрозил уволить чиновников, работающих вне офиса.