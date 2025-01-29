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В США чиновникам предложили компенсации за увольнение по собственному желанию

Axios: чиновникам в США пообещали зарплату за восемь месяцев в случае увольнения
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Shen Ting/Xinhua/Global Look Press

Чиновникам федерального правительства США пообещали предоставить компенсации в размере заработной платы за восемь месяцев, если они напишут заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщил портал Axios, сославшись на источники.

Как отметили авторы статьи, письмо с соответствующим содержанием получили государственные служащие, которым после инаугурации нового американского президента Дональда Трампа было приказано вернуться с удаленного режима работы в офисы. Ожидается, что предложение написать заявление на увольнение примут 5–10% чиновников. Таким образом, штат федерального правительства страны может сократиться на несколько сотен тысяч человек.

«Прошло уже пять лет после [пандемии] COVID-19, и только 6% федеральных служащих работают в офисе полный <...> день. Это неприемлемо», — прокомментировал высокопоставленный чиновник в администрации США, пожелавший остаться анонимным.

Из материала следует, что при увольнении по собственному желанию в период до 6 февраля 2025 года, государственные служащие смогут получить все полагающиеся им выплаты вплоть до 30 сентября текущего года.

По информации журналистов, сокращение штата федерального правительства страны позволит властям экономить до $100 млрд в год. При этом предложение о компенсациях за увольнение распространяется далеко не на всех чиновников — исключение составили сотрудники почты, специальных служб и служб иммиграционного контроля, а также военные.

Ранее возглавляемое бизнесменом Илоном Маском министерство заявило, что экономит для властей США около $1 млрд в день.

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