Рогов назвал слова Зеленского о ЗАЭС ахинеей

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о состоянии Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) — ахинея и вздор. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, Запорожская АЭС сейчас находится в отличном состоянии по сравнению с тем, каким опасностям и постоянным провокациям она подвергалась со стороны украинской армии, даже несмотря на то, что она пока не генерирует электроэнергию.

Украинские власти «выжимали все соки» из ЗАЭС, не вкладывая в ее ремонт, модернизацию и развитие, добавил Рогов.

5 февраля Зеленский заявил, что Украина поднимет вопрос о Запорожской АЭС на возможных переговорах с Россией. По его словам, все проблемы с атомной электростанцией, которая фактически прекратила выработку электроэнергии, якобы связаны с отсутствием «справедливого и профессионального менеджмента с Украины».

Ранее в Госдуме напомнили Зеленскому, что Запорожская АЭС является собственностью РФ.