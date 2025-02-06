Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рогов назвал слова Зеленского о ЗАЭС ахинеей

Рогов назвал слова Зеленского о ЗАЭС ахинеей и вздором
close
Johanna Geron/Reuters

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о состоянии Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) — ахинея и вздор. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, Запорожская АЭС сейчас находится в отличном состоянии по сравнению с тем, каким опасностям и постоянным провокациям она подвергалась со стороны украинской армии, даже несмотря на то, что она пока не генерирует электроэнергию.

Украинские власти «выжимали все соки» из ЗАЭС, не вкладывая в ее ремонт, модернизацию и развитие, добавил Рогов.

5 февраля Зеленский заявил, что Украина поднимет вопрос о Запорожской АЭС на возможных переговорах с Россией. По его словам, все проблемы с атомной электростанцией, которая фактически прекратила выработку электроэнергии, якобы связаны с отсутствием «справедливого и профессионального менеджмента с Украины».

Ранее в Госдуме напомнили Зеленскому, что Запорожская АЭС является собственностью РФ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами