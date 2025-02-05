Зеленский упомянул Запорожскую АЭС в контексте переговоров с Россией

Зеленский: Украина поднимет вопрос о Запорожской АЭС на переговорах с Россией

Украина поднимет вопрос о Запорожской АЭС на возможных переговорах с Россией. Об этом заявил Владимир Зеленский, которого цитируют украинские СМИ.

«В любом случае вопрос Запорожской станции будет поднят во время первой встречи сторон в дипломатическом формате», — заявил Зеленский.

Он утверждает, что все проблемы с атомной электростанцией, которая фактически прекратила выработку электроэнергии, якобы связаны с отсутствием «справедливого и профессионального менеджмента с Украины».

Запорожская АЭС практически с начала вооруженного конфликта подвергается обстрелам со стороны украинской армии, что привело к остановке работы энергоблоков и подачи электроэнергии региону. Также ВСУ предприняли несколько попыток вооруженного захвата Запорожской АЭС, но были выбиты обратно на правый берег Днепра.

До этого временно исполняющий обязанности главы города Максим Пухов заявил, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили атаку двух дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Энергодар.

Предыдущая атака на город произошла 31 января. Пухов сообщил, что украинский БПЛА был уничтожен при попытке нанести удар в городе — спутнике Запорожской АЭС. Врио мэра добавил, что пострадавших в результате атаки украинского беспилотника не было.

Ранее власти Энергодара назвали атаки ВСУ на город терактом.