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В Госдуме напомнили Зеленскому, что Запорожская АЭС является собственностью РФ

Депутат Белик: Зеленскому следует оставить претензии на Запорожскую АЭС
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Павел Лисицын/РИА Новости

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует отказаться от претензий на Запорожскую АЭС, поскольку эта атомная станция принадлежит России. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

«Запорожская АЭС сегодня — собственность России, а свое кровное мы испокон веков никому не отдавали. Вопрос ее статуса закрыт. <...> Так что ответ «нет» на все претензии Зеленского будет самый оптимальный», — заявил собеседник агентства.

Депутат добавил, что в случае, если Украине нужно электричество, то им следует обратиться за ним к своим «европейским друзьям».

Белик подчеркнул, что в настоящее время Запорожская АЭС является частью национальной энергетической инфраструктуры Российской Федерации. И если бы Украине действительно была бы нужна станция, указал парламентарий, то объект не обстреливался «всем, что под руку попадется».

До этого Зеленский заявил, что Украина поднимет вопрос о Запорожской АЭС на возможных переговорах с Россией. По его словам, все проблемы с атомной электростанцией, которая фактически прекратила выработку электроэнергии, якобы связаны с отсутствием «справедливого и профессионального менеджмента с Украины».

Ранее Россия призвала Украину не мешать МАГАТЭ.

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