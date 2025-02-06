Ермак обсудил с американским сенатором разработку полезных ископаемых на Украине

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с сенатором США от Республиканской партии Линдси Грэмом (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), в ходе которого стороны обсудили инициативу по разработке полезных ископаемых на Украине. Об этом говорится на сайте офиса президента Украины.

Стороны обсудили налаживание «конструктивного диалога» с администрацией Дональда Трампа, отмечается в заявлении. Кроме того, Ермак указал на важность американской поддержки для достижения мира и проинформировал Грэма о ситуации на фронте.

«Андрей Ермак и Линдси Грэм отметили готовность Украины и Соединенных Штатов Америки обсуждать взаимовыгодное сотрудничество, в частности, инициативу по разработке месторождений полезных ископаемых», — говорится в тексте.

До этого газета The New York Times писала, что Украина готова предоставить США доступ к редкоземельным ресурсам в стране, если Вашингтон даст гарантии того, что эти ресурсы не окажутся в распоряжении России.

Отмечалось, что на Украине имеются месторождения более 20 важнейших редкоземельных минералов. Некоторые консалтинговые и инвестиционные компании оценивают их в несколько триллионов долларов.

Президент США Дональд Трамп говорил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным ресурсам. По его словам, украинская сторона уже выразила готовность к такому соглашению. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Захарова оценила признание Белого дома о необходимости полезных ископаемых с Украины.