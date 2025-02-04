Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украина выдвинула условие США по доступу к редкоземельным ресурсам

NYT: Украина даст США редкоземельные ресурсы, если они не попадут потом к РФ
close
Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Украина готова предоставить США доступ к редкоземельным ресурсам в стране, если Вашингтон даст гарантии того, что эти ресурсы не окажутся в распоряжении России. Об этом пишет американская газета The New York Times со ссылкой на украинские источники.

«В ответ на заявление г-на Трампа высокопоставленный украинский чиновник заявил в понедельник вечером, что Украина готова сотрудничать с США по сделкам с редкоземельными минералами при условии, что США предоставят достаточные гарантии безопасности, чтобы предотвратить попадание этих ресурсов в руки России», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что на Украине имеются месторождения более 20 важнейших редкоземельных минералов. Некоторые консалтинговые и инвестиционные компании оценивают их в несколько триллионов долларов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 4 февраля прокомментировал предложение президента США Дональда Трампа о готовности его страны продолжить помощь Украине при условии, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным ресурсам.
Песков назвал такую стратегию покупкой помощи.

Накануне Трамп заявил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным ресурсам. По его словам, украинская сторона уже выразила готовность к такому соглашению. Этот вопрос обсуждается на фоне приостановки и последующего возобновления поставок американского оружия Киеву, а также разногласий в администрации президента США по поводу объемов помощи. Тем временем украинский лидер Владимир Зеленский подчеркивает, что любые переговоры о будущем страны не могут вестись без ее участия. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии назвали положение ВСУ «критическим».

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами