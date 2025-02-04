Украина выдвинула условие США по доступу к редкоземельным ресурсам

NYT: Украина даст США редкоземельные ресурсы, если они не попадут потом к РФ

Украина готова предоставить США доступ к редкоземельным ресурсам в стране, если Вашингтон даст гарантии того, что эти ресурсы не окажутся в распоряжении России. Об этом пишет американская газета The New York Times со ссылкой на украинские источники.

«В ответ на заявление г-на Трампа высокопоставленный украинский чиновник заявил в понедельник вечером, что Украина готова сотрудничать с США по сделкам с редкоземельными минералами при условии, что США предоставят достаточные гарантии безопасности, чтобы предотвратить попадание этих ресурсов в руки России», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что на Украине имеются месторождения более 20 важнейших редкоземельных минералов. Некоторые консалтинговые и инвестиционные компании оценивают их в несколько триллионов долларов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 4 февраля прокомментировал предложение президента США Дональда Трампа о готовности его страны продолжить помощь Украине при условии, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным ресурсам.

Песков назвал такую стратегию покупкой помощи.

Накануне Трамп заявил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным ресурсам. По его словам, украинская сторона уже выразила готовность к такому соглашению. Этот вопрос обсуждается на фоне приостановки и последующего возобновления поставок американского оружия Киеву, а также разногласий в администрации президента США по поводу объемов помощи. Тем временем украинский лидер Владимир Зеленский подчеркивает, что любые переговоры о будущем страны не могут вестись без ее участия. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

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