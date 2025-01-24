В ВОЗ заявили, что будут адаптироваться к текущим финансовым ограничениям

Яшаревич: ВОЗ будет адаптироваться к ограничениям после решения Трампа

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) будет работать над адаптацией к текущим финансовым ограничениям на фоне решения президента США Дональда Трампа прекратить членство в составе организации. Об этом в беседе с ТАСС заявил официальный представитель ВОЗ Тарик Яшаревич.

«Объявление США о выходе из организации окажет влияние на финансы ВОЗ, поскольку США являются основным донором ВОЗ», — отметил он.

Яшаревич уточнил, что организация планирует сосредоточиться на двух целях: привлечении дополнительных средств и дальнейшем повышении эффективности.

По его словам, ВОЗ работает в условиях многочисленных накладывающихся друг на друга проблем при «все более ограниченных ресурсах».

21 января Трамп подписал указ о выходе США из ВОЗ.

Республиканец подписывает документ во второй раз. В 2020 году он посчитал, что организация неверно действовала во время пандемии коронавируса, а теперь — что Штаты платят ей слишком много денег по сравнению с другими странами.

Всемирная организация здравоохранения — самостоятельная международная организация, связанная с Организацией Объединенных Наций (ООН) специальным соглашением о сотрудничестве, состоящая из 194-х государств-членов. Ее основная функция состоит в решении международных проблем здравоохранения.

Ранее правящая партия Италии решила выйти из ВОЗ вслед за США.