Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп отправит в отпуск не менее 100 сотрудников Агентства по охране окружающей среды

WSJ: Трамп отправит в отпуск сотрудников Агентства по охране окружающей среды
close
Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа отправит в административный отпуск более 100 сотрудников Агентства по охране окружающей среды. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, административный отпуск станет следствием политики Трампа, направленной на прекращение программ разнообразия, равенства и инклюзивности, а также других «расточительных» программ.

Уточняется, что сотрудники, которых отправят в административный отпуск, по-прежнему будут получать зарплату и льготы. Федеральным агентствам разрешено отправлять сотрудников в административный отпуск лишь на 10 дней в календарном году, отмечает газета.

До этого сообщалось, что американские власти собираются увольнять чиновников на фоне кадровых перестановок, если те не решат отсрочить отставку или уйти по собственному желанию.

3 февраля сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа предупредила более 1100 сотрудников Агентства по охране окружающей среды (EPA), которые работают над проблемами изменения климата, о том, что они могут быть уволены в любой момент.

Ранее стало известно, что Трамп может уволить сотрудников ФБР из отдела по изучению НЛО.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами