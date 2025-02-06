Трамп отправит в отпуск не менее 100 сотрудников Агентства по охране окружающей среды

Администрация президента США Дональда Трампа отправит в административный отпуск более 100 сотрудников Агентства по охране окружающей среды. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, административный отпуск станет следствием политики Трампа, направленной на прекращение программ разнообразия, равенства и инклюзивности, а также других «расточительных» программ.

Уточняется, что сотрудники, которых отправят в административный отпуск, по-прежнему будут получать зарплату и льготы. Федеральным агентствам разрешено отправлять сотрудников в административный отпуск лишь на 10 дней в календарном году, отмечает газета.

До этого сообщалось, что американские власти собираются увольнять чиновников на фоне кадровых перестановок, если те не решат отсрочить отставку или уйти по собственному желанию.

3 февраля сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа предупредила более 1100 сотрудников Агентства по охране окружающей среды (EPA), которые работают над проблемами изменения климата, о том, что они могут быть уволены в любой момент.

Ранее стало известно, что Трамп может уволить сотрудников ФБР из отдела по изучению НЛО.