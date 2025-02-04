В США могут начать принудительно увольнять чиновников

Американские власти собираются увольнять чиновников на фоне кадровых перестановок, если те не решат отсрочить отставку или уйти по собственному желанию. Об этом пишет газета Washington Post (WP) со ссылкой на разосланное работникам электронное письмо.

«Во вторник помощник комиссара одного из подразделений управления общих служб сообщил сотрудникам, что увольнения в федеральном правительстве «вероятны» после того, как в четверг истечет срок отсрочки отставки», — говорится в материале.

По данным газеты, власти добиваются отставки многих из 2,3 млн гражданских федеральных служащих. Штат одного только подразделения управления общих служб США могут сократить в два раза.

3 февраля сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа предупредила более 1100 сотрудников Агентства по охране окружающей среды (EPA), которые работают над проблемами изменения климата, о том, что они могут быть уволены в любой момент.

Ранее стало известно, что Трамп может уволить сотрудников ФБР из отдела по изучению НЛО.