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Бербок выступила с обращением к Путину по Украине

Глава МИД ФРГ Бербок призвала Путина остановить конфликт на Украине и отсупить
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Global Look Press

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия, как одна из ведущих европейских стран, должна будет возглавить мирный процесс по Украине и призвала российского лидера Владимира Путина остановить боевые действия на территории республики. Об этом пишет N-tv.

«Когда, наконец, наступит день, которого мы все жаждем, когда Путин прекратит бомбардировки и войска смогут наконец отступить, тогда мы должны гарантировать, что война никогда больше не вспыхнет в Европе», — сказала Бербок.

По ее словам, это касается не только Украины, но и Молдавии и Прибалтики, которым нужно обеспечить «безопасность».

«И, конечно, как самая большая страна в Европе, мы также должны нести ответственность за мир. Это наша задача, особенно как немцев. Все остальные европейцы тоже этого хотят, и именно поэтому мы можем сделать это вместе. Но Путин, наконец, должен это сделать [прекратить боевые действия]. Прекращение войны — первый шаг», — утверждает глава МИД ФРГ.

До этого Анналена Бербок вновь раскритиковала канцлера Олафа Шольца за блокировку €3 млрд для помощи Украине. Она заявила, что ее «очень задевает» позиция немецкого канцлера по этому вопросу.

Ранее Бербок резко высказалась о строительстве газопровода «Северный поток — 2».

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