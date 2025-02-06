На Украине назвали ключевые даты для завершения боевых действий

Шансы остановить боевые действия на Украине могут появиться 12 и 15 февраля. Об этом заявил народный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

«Мы на пороге большой попытки остановить боевые действия», — отметил он.

Гончаренко рассказал, что на 12 февраля запланированы переговоры с участием госсекретаря США, представителей Евросоюза, а также министров иностранных дел Великобритании, Германии, Франции, Польши, Испании, Италии и Украины.

А 15 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности представят план президента США Дональда Трампа по завершению украинского конфликта, добавил нардеп.

В конце января российский президент Владимир Путин заявил, что на потенциальных мирных переговорах с Украиной Москва будет добиваться того, что соответствует интересам страны и обеспечит ее безопасность. По словам Путина, это «очень серьезный вопрос», который должен гарантировать безопасность и Украины, и России «на серьезную, длительную и историческую перспективу».

Позже лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с Путиным. По его словам, он готов пойти на такие переговоры, «если это будет единственная конфигурация для достижения мира на Украине».

Ранее в НАТО придумали секретную тактику для переговоров по Украине.