Трампу и Маску предложили провести аудит деятельности НАТО

Президенту США Дональду Трампу и бизнесмену, руководителю департамента по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE) Илону Маску стоит провести аудит деятельности Североатлантического альянса. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X (бывший Twitter).

«Еще лучше, чтобы вся организация [НАТО] была проверена», — отметил он и предложил создать «департамент эффективности НАТО».

По мнению профессора, политика открытых дверей альянса должна закончиться.

В конце января американский журналист Такер Карлсон сообщил, что подрыв морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» Соединенными Штатами может привести к распаду Евросоюза и НАТО. Он подчеркнул, что «Северные потоки» могли стать основой для развития германской экономики, но их подрыв «уничтожит ЕС». По мнению журналиста, «когда люди очнутся от иллюзий, то рухнет и НАТО», ведь это была «атака одного члена альянса на союзника».

До этого экс- аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что недовольство ряда стран приостановкой транзита российского газа через Украину может запустить процесс распада НАТО, и альянс может прекратить свое существование уже через пару лет. По мнению аналитика, избранный президент США Дональд Трамп своей непредсказуемой политикой также может повлиять на разлад НАТО. В этой связи Макговерн сделал предположение о том, что «НАТО пробудет с нами не больше пары лет».

Ранее во Франции заявили о возможном распаде НАТО и освобождении Европы от контроля США.