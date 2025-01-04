Недовольство ряда стран приостановкой транзита российского газа через Украину может запустить процесс распада НАТО, альянс может прекратить свое существование уже через пару лет. Об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue Works заявил экс- аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

«НАТО ждет еще больший разлад. В Словакии действительно возмущены гадкими словами… ребят вроде поляков… Предполагаю, что НАТО осталось недолго в этом мире», — подчеркнул он, говоря о заявлении МИД Польши о «победе» Киева после остановки транзита российского газа через территорию Украины.

По мнению аналитика, избранный президент США Дональд Трамп своей непредсказуемой политикой также может повлиять на разлад НАТО.

В этой связи Макговерн сделал предположение о том, что «НАТО пробудет с нами не больше пары лет».

До этого французский военный аналитик Режи Шамань заявлял, что Североатлантический альянс не прекратил свое существование после распада Советского Союза, однако такая судьба в скором времени может ждать НАТО.

Ранее в Госдуме ответили на заявления о вводе британских войск на Украину.