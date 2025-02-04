Упоминания климатического кризиса исчезли с правительственных сайтов США

Администрация главы Белого дома Дональда Трампа начала удалять или скрывать упоминания климатического кризиса на официальных сайтах правительства США. Об этом сообщает британская газета Guardian.

«Климатический портал на сайте министерства обороны был удален, а раздел о климате на сайте государственного департамента больше не существует. Также исчезла информация на сайте Белого дома и данных министерства сельского хозяйства», — говорится в публикации.

По информации Guardian, раздел «Климат и устойчивое развитие» полностью исчез с сайта министерства транспорта. При этом, отмечает издание, новое руководство ведомства поручило уничтожить любые директивы и упоминания, связанные с изменением климата, экологическим правосудием и программами инклюзивности.

До этого государственный департамент по достижению госэффективности (DOGE) сообщил, что Соединенные Штаты сэкономили $145 млн после отмены программ «инклюзивности и равенства».

Ранее Трамп заявил о признании в США только двух гендеров.