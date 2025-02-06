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Евродепутат: руководство Украины не представляет интересы народа

Евродепутат Шошоакэ заявила, что Киев не представляет интересы украинцев
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Diana Iovanovici-Sosoaca/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Возможный кандидат в президенты Румынии, депутат Европарламента Диана Шошоакэ считает, что руководство Украины не представляет интересы украинского народа. Об этом она заявила в интервью РИА Новости.

По ее мнению, для достижения мира между Россией и Украиной необходимо признание территорий, которые «временно находились под контролем Украины, и здесь я говорю не только о исторических территориях России, но и о территориях Румынии».

Она заявила, что за стол переговоров с РФ должны сесть законные представители Украины, так как нынешнее руководство страны «больше не представляет интересы украинского народа, а выборы бесконечно откладываются, чтобы (Владимир) Зеленский не мог быть заменен».

В интервью агентству Шошоакэ также назвала свое отстранение от выборов президента Румынии в конце 2024 года государственным переворотом.

В декабре конституционный суд Румынии аннулировал итоги выборов. Голосование будет проведено заново — первый тур запланирован на 4 мая.

Ранее правящая коалиция в Румынии выдвинула единого кандидата в президенты.

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