Возможный кандидат в президенты Румынии, депутат Европарламента Диана Шошоакэ считает, что руководство Украины не представляет интересы украинского народа. Об этом она заявила в интервью РИА Новости.

По ее мнению, для достижения мира между Россией и Украиной необходимо признание территорий, которые «временно находились под контролем Украины, и здесь я говорю не только о исторических территориях России, но и о территориях Румынии».

Она заявила, что за стол переговоров с РФ должны сесть законные представители Украины, так как нынешнее руководство страны «больше не представляет интересы украинского народа, а выборы бесконечно откладываются, чтобы (Владимир) Зеленский не мог быть заменен».

В интервью агентству Шошоакэ также назвала свое отстранение от выборов президента Румынии в конце 2024 года государственным переворотом.

В декабре конституционный суд Румынии аннулировал итоги выборов. Голосование будет проведено заново — первый тур запланирован на 4 мая.

Ранее правящая коалиция в Румынии выдвинула единого кандидата в президенты.