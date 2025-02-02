Правящая Социал-демократическая партия (СДП) Румынии утвердила кандидатом на пост президента страны Крина Антонеску. Об этом сообщает ТАСС.

До этого две другие партии правящей коалиции — Национал-либеральная партия (НЛП) и Демократический союз венгров Румынии (ДСВР) утвердили его кандидатуру.

«Мы должны защищаться и хранить наш статус страны ЕС и НАТО, стратегического партнера США», — заявил Антонеску, пообещав, что он будет «сильным президентом» и не нарушать конституцию страны.

Накануне кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску заявил, что политика Украины не способствует мирному урегулированию, а разжигает конфликт. До этого Джеорджеску заявлял, что в случае своей победы на выборах он намерен выступить против продолжения военной помощи Киеву и экспорта украинского зерна через территорию страны. Он подчеркнул, что приоритетом его правительства станет прекращение конфликта в Украине.

В конце ноября в первом туре выборов президента Румынии победил Джорджеску. Вопреки всем прогнозам, он стал лидером голосования и набрал 22,94% голосов. На втором месте — лидер оппозиционной партии «Союз спасения Румынии» Елена Ласкони, поддерживающая партнерство с НАТО и США. Она набрала 19,18% голосов. Так как ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, предполагалось провести второй тур выборов с участием Джорджеску и Ласкони. Избирательные участки должны были открыться 8 декабря. Однако 6 декабря Конституционный суд Румынии после срочного совещания принял решение аннулировать итоги первого тура выборов президента.

Правительство Румынии приняло решение Конституционного суда к сведению и назначило новые сроки повторного проведения президентских выборов 4 и 18 мая.

Ранее Джорджеску назвал отмену итогов выборов госпереворотом.