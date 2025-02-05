Евродепутат назвала свое отстранение от выборов президента Румынии госпереворотом

Румынский сенатор и евродепутат Диана Шошоакэ, которую конституционный суд страны в прошлом году отстранил от президентских выборов, назвала это решение государственным переворотом. Об этом политик рассказала в интервью РИА Новости.

Шошоакэ подчеркнула, что стала первым в истории Румынии кандидатом на пост президента, которого конституционный суд отстранил от выборов. Она объяснила такое решение суда тем, что система настолько испугалась ее кандидатуры, что предпочла совершить вопиющее нарушение закона. Это был первый государственный переворот, который устроил конституционный суд, после чего последовала череда правовых беззаконий, завершившаяся отменой первого тура президентских выборов.

Шошоакэ высказала убеждение, что конституционный суд дискредитировал юстицию в Румынии. Политик отметила, что представляет угрозу для управляющих страной внешних сил, «коррупционных схем и мафиозных сетей».

2 февраля сообщалось, что правящая Социал-демократическая партия Румынии утвердила кандидатом на пост президента страны Крина Антонеску.

В конце ноября в первом туре выборов президента Румынии победил Кэлин Джорджеску. 8 декабря должен был пройти второй тур. Однако 6 декабря конституционный суд Румынии после срочного совещания принял решение аннулировать итоги первого тура выборов президента.

Ранее президент Румынии объяснил, почему в стране отменили итоги выборов.