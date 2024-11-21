В США трансгендерной конгрессвумен запретили вход в женские туалеты

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что трансгендеры не будут допущены в туалеты в Капитолии и других зданиях Палаты представителей, которые не соответствуют их полу, определенному по рождению. Об этом пишет The Washington Post.

Джонсон объявил об изменении правил спустя две недели после того, как демократ Сара Макбрайд стала первым открытым трансгендерным лицом, избранным в конгресс США.

«Все однополые помещения в Капитолии и офисных зданиях Палаты представителей, такие как туалеты и раздевалки, зарезервированы для лиц этого биологического пола», — заявил Джонсон.

Он также подчеркнул, что мужчины не могут стать женщинами, и женщинам нужно иметь собственное пространство.

До этого опрос Associated Press показал, что порядка половины граждан Соединенных Штатов считают, что поддержка трансгендеров в государстве стала чрезмерной. В связи с этим отмечается, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат в вице-президенты Джей-Ди Вэнс, одним из ключевых тезисов предвыборной программы сделали нападки на трансгендеров.

Ранее бывший политик-трансгендер осознал себя мужчиной.