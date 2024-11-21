Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США трансгендерной конгрессвумен запретили вход в женские туалеты

Спикер Джонсон запретил политику-трансгендеру Макбрайд посещать женские туалеты

close
J. Scott Applewhite/AP

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что трансгендеры не будут допущены в туалеты в Капитолии и других зданиях Палаты представителей, которые не соответствуют их полу, определенному по рождению. Об этом пишет The Washington Post.

Джонсон объявил об изменении правил спустя две недели после того, как демократ Сара Макбрайд стала первым открытым трансгендерным лицом, избранным в конгресс США.

«Все однополые помещения в Капитолии и офисных зданиях Палаты представителей, такие как туалеты и раздевалки, зарезервированы для лиц этого биологического пола», — заявил Джонсон.

Он также подчеркнул, что мужчины не могут стать женщинами, и женщинам нужно иметь собственное пространство.

До этого опрос Associated Press показал, что порядка половины граждан Соединенных Штатов считают, что поддержка трансгендеров в государстве стала чрезмерной. В связи с этим отмечается, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат в вице-президенты Джей-Ди Вэнс, одним из ключевых тезисов предвыборной программы сделали нападки на трансгендеров.

Ранее бывший политик-трансгендер осознал себя мужчиной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами