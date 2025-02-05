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Во Франции не поддержали вотум недоверия премьеру из-за бюджета

Французские депутаты не поддержали вотум недоверия премьеру Байру
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Depositphotos

Французские депутаты не поддержали вотум недоверия премьер-министру Франсуа Байру, который был выдвинут после того, как глава французского правительства провел законопроект о бюджете в обход голосования в парламенте. Трансляция заседания велась на официальном сайте нацсобрания, нижней палаты парламента Франции.

В поддержку первого вотума недоверия проголосовали 128 депутатов. Для его принятия необходимо 289. Позднее состоится рассмотрение второго вотума.

В понедельник, 3 февраля, левая партия «Непокорившаяся Франция» выдвинула Байру два вотума недоверия после проведения им сначала законопроекта о бюджете, а потом о бюджете соцстрахования без голосования парламента.

Причиной тому послужило решение Байру на заседании Национального собрания о том, что правительство Франции примет бюджет на 2025 год под свою ответственность в обход парламента.

До этого правительство самого молодого премьер-министра Франции Габриэля Атталя ушло в отставку после неожиданного результата досрочных парламентских выборов, пробыв у власти менее одного года — с января по сентябрь 2024 года.

Ранее в ЕС призвали устроить трибунал для фон дер Ляйен.

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