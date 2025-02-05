Названа дата прибытия спецпосланника Трампа в Киев

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог прибудет в Киев 20 февраля. Об этом сообщает депутат украинской Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

«Предварительно его ожидают сразу после Мюнхенской конференции по безопасности, где он должен представить план Трампа. Не до Мюнхена, как многие пишут, а после», — написал парламентарий.

5 февраля Келлог сообщил, что примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля. Как ожидается, там состоится обсуждение целей президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

Как в свою очередь сообщило американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники, среди элементов цели — потенциальная заморозка конфликта и оставление территории, занятой российскими войсками, «в подвешенном состоянии», при одновременном предоставлении Украине гарантий безопасности.

В то же время источники агентства отказались сообщать, насколько подробным окажется план и в каком формате пройдет его обсуждение в рамках мероприятия.

Ранее в Кремле прокомментировали возможную комбинацию переговоров по Украине.