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Макрон принял отставку правительства Атталя

BFMTV: президент Франции Макрон принял отставку правительства

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Ludovic Marin/Pool via Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку правительства премьер-министра Габриэля Атталя. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

«Премьер-министр подал заявление об отставке своего правительства президенту, который его принял», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, Атталь вместе с членами правительства занимается текущими делами до назначения нового правительства.

Во Франции продолжают развиваться последствия неожиданного результата досрочных парламентских выборов. Коалиция Макрона заняла на них второе место, что вынудило премьера подать в отставку.

Атталь заявлял, что должен уйти в отставку из верности демократии. Сообщалось, что Макрон отказался отпускать главу своего правительства из опасений нарушить «стабильность» Франции.

До этого сообщалось, что абсолютное большинство (74%) опрошенных граждан Франции посчитали страну неуправляемой после выборов в парламент.

Ранее Макрон пожаловался на вмешательство Израиля в выборы во Франции.

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