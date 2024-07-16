Макрон принял отставку правительства Атталя

Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку правительства премьер-министра Габриэля Атталя. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

«Премьер-министр подал заявление об отставке своего правительства президенту, который его принял», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, Атталь вместе с членами правительства занимается текущими делами до назначения нового правительства.

Во Франции продолжают развиваться последствия неожиданного результата досрочных парламентских выборов. Коалиция Макрона заняла на них второе место, что вынудило премьера подать в отставку.

Атталь заявлял, что должен уйти в отставку из верности демократии. Сообщалось, что Макрон отказался отпускать главу своего правительства из опасений нарушить «стабильность» Франции.

До этого сообщалось, что абсолютное большинство (74%) опрошенных граждан Франции посчитали страну неуправляемой после выборов в парламент.

Ранее Макрон пожаловался на вмешательство Израиля в выборы во Франции.