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Путин обсудил с Хинштейном возвращение участков под Курском по сертификатам

Путин обсудил с Хинштейном возвращение земли курянам, получившим сертификаты
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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Жители Курской области, получившие жилищные сертификаты, смогут получить земельные участки взамен утраченного дома. Об этом на сегодняшней встрече говорили президент РФ Владимир Путин и врио губернатора региона Александр Хинштейн, передает ТАСС.

«Первый вопрос, который вы затронули — возвращение земельных участков в случае, если человек получил сертификаты. Я знаю, что сегодня областная дума принимает соответствующее решение», — сказал российский лидер.

Помимо этого, Путин и Хинштейн обсудили вопросы компенсации гражданам, утратившим имущество.

30 января Хинштейн направил в областную думу законопроект о возвращении переселенцам их земельных участков. Документ позволит жителям приграничья, получившим жилищные сертификаты взамен разрушенного жилья, вернуть свои участки: сначала — в безвозмездное пользование, а затем — в собственность.

Врио губернатора обратил внимание на то, что земля должна оставаться за гражданами, даже если они сейчас выбрали другое жилье взамен утраченного и реализовали сертификат.

Ранее стало известно, что для переселенцев в Курской области появится система «социальных риелторов».

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