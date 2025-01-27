Для переселенцев в Курской области появится система «социальных риэлторов»

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн во время заседания правительства региона заявил, что в регионе создадут систему «социальных риэлторов» для переселенцев. Его слова передает ТАСС.
По словам Хинштейна, он глубоко возмущен тем, что риэлторы пытаются использовать проблемы людей для собственной наживы.
«Нам нужно подумать о появлении «социальных риелторов». <...> Честно, [риэлторы] наживаются на переселенцах. Суммы, которые они получают за оформление жилья, запредельные, мне называют цифры до 250 тыс. рублей», — поделился врио губернатора региона.
Хинштейн добавил, что власти не будут мириться с такой ситуацией.
До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не завершено полное освобождение Курской области, нельзя достоверно подсчитать размер ущерба.
И.о. министра восстановления и развития приграничья Алексей Карнаушко заявил журналистам, что ущерб Курской области в результате вторжения ВСУ, согласно оценкам федеральных министерств, составил порядка 750 млрд рублей.
Ранее Хинштейн раскритиковал курскую врио министра Ирину Мусьял за отдых за границей.