Для переселенцев в Курской области появится система «социальных риэлторов»

Хинштейн: для переселенцев в Курской области появятся «социальные риэлторы»

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн во время заседания правительства региона заявил, что в регионе создадут систему «социальных риэлторов» для переселенцев. Его слова передает ТАСС.

По словам Хинштейна, он глубоко возмущен тем, что риэлторы пытаются использовать проблемы людей для собственной наживы.

«Нам нужно подумать о появлении «социальных риелторов». <...> Честно, [риэлторы] наживаются на переселенцах. Суммы, которые они получают за оформление жилья, запредельные, мне называют цифры до 250 тыс. рублей», — поделился врио губернатора региона.

Хинштейн добавил, что власти не будут мириться с такой ситуацией.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не завершено полное освобождение Курской области, нельзя достоверно подсчитать размер ущерба.

И.о. министра восстановления и развития приграничья Алексей Карнаушко заявил журналистам, что ущерб Курской области в результате вторжения ВСУ, согласно оценкам федеральных министерств, составил порядка 750 млрд рублей.

Ранее Хинштейн раскритиковал курскую врио министра Ирину Мусьял за отдых за границей.